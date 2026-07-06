Lancia sassi contro le auto: presa in pieno una volante, Roma sotto choc

Tiro al bersaglio in pieno centro a Roma, l’ennesima follia dell’estate. Il protagonista della “bravata” ha trasformato una delle arterie più trafficate in un videogame a cielo aperto, lanciando pietre enormi e perfino un tronco d'albero contro le auto in transito. Una mattinata di ordinaria scemenza quella andata in scena al Muro Torto, dove un romano di 29 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio dopo aver seminato il panico tra automobilisti e agenti della Polizia Locale.

L'allarme è scattato intorno alle 9, all'altezza di viale Gabriele D'Annunzio, nella zona di Villa Borghese. Da un cavalcavia che sovrasta il Muro Torto, il giovane ha iniziato a scagliare tutto ciò che aveva a disposizione contro le vetture dirette verso via Veneto e piazzale Flaminio. Tra gli oggetti recuperati dagli investigatori figurano una pietra del peso di circa nove chili e un grosso tronco, proiettili che avrebbero potuto provocare una strage. Nel mirino è finita anche una pattuglia della Polizia Locale: due pietre hanno centrato il cofano e il parabrezza del mezzo di servizio, costringendo gli agenti a chiedere immediatamente rinforzi.