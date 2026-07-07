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L'aria che tira, Sardone incalza Parenzo: "Grafica terribile, con Toninelli non la ricordo"

martedì 7 luglio 2026
L'aria che tira, Sardone incalza Parenzo: "Grafica terribile, con Toninelli non la ricordo"

2' di lettura

Al centro del dibattito a L'aria che tira, in onda su La7 martedì 7 luglio, c'è l'operato di Matteo Salvini come ministro dei Trasporti. In collegamento con lo studio di David Parenzo, ecco la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone che, con ironia, fa notare al conduttore un piccolo dettaglio. "Le volevo dire una cosa Parenzo - esordisce l'eurodeputata -, ho visto che ha fatto una grafica terribile sul Ministro Salvini sulla puntualità dei treni e quant'altro. Ma io non me le ricordo queste grafiche quando ministro era Toninelli. Com'è che con Salvini adesso sta a guardare la puntualità dei treni?". 

"Donnarumma (Ad dimissionario di Fs, ndr) non l'ho mandato via io", prova a difendersi Parenzo. Ma Sardone non si ferma: "Tra l'altro faccio notare che i numeri sulla puntualità sono sempre migliori, gli investimenti sono altissimi, ma al di là di questo, questa bellissima grafica con Toninelli io non la ricordo. Non è che forse forse, se è Salvini, lei decide di fare queste grafiche particolari. Preferiva Toninelli? Preferiva Toninelli con i monopattini?". 

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A quel punto, in tono scherzoso, si unisce alla conversazione anche Paolo Mieli, presente in studio: "Solo ad affiancare il nome di Salvini a quello di Toninelli, lei gli sta facendo un torto all'onorevole Salvini, perché affiancare quei due nomi non è una cosa che a lui fa piacere". "Sono d'accordo con lei - replica Sardone -, è che io non le ricordo le grafiche di Parenzo con il monopattino di Toninelli". 

Guarda l'intervento di Silvia Sardone a L'aria che tira su La7

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