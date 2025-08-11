Don Biancalani, rimosso da Pistoia: la decisione che spiazza la sinistra

Don Massimo Biancalani è stato rimosso dall’incarico di parroco di Vicofaro a Pistoia, dove negli ultimi 10 anni aveva ospitato centinaia di migranti, con polemiche ricorrenti. Lo ha deciso il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli. I primi segnali di un cambio di passo c'erano stati già lo scorso giugno con la chiusura della struttura di accoglienza nella parrocchia e il trasferimento di circa 150 immigrati in altre strutture del territorio, dopo l'ordinanza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per criticità “igienico sanitarie". Poi gli altri migranti rimasti nella parrocchia erano stati sgomberati dalle forze dell’ordine a luglio.

Nonostante questo, Biancalani, che negli anni è diventato un punto di riferimento per la sinistra italiana, ha detto che continuerà a fare accoglienza in un’altra parrocchia pistoiese, quella di Ramini, a poca distanza da Vicofaro. “Ramini è stata la mia prima parrocchia – ha spiegato il prete – e l’ho gestita fino ad ora insieme a quella di Vicofaro, accogliendo migranti anche lì, ma in misura minore. Lì l’accoglienza continua ancora, ci sono una trentina di ospiti, tra i quali anche alcuni ragazzi provenienti da Vicofaro”.