Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Don Biancalani, rimosso da Pistoia: la decisione che spiazza la sinistra

lunedì 11 agosto 2025
Don Biancalani, rimosso da Pistoia: la decisione che spiazza la sinistra

2' di lettura

 Don Massimo Biancalani è stato rimosso dall’incarico di parroco di Vicofaro a Pistoia, dove negli ultimi 10 anni aveva ospitato centinaia di migranti, con polemiche ricorrenti. Lo ha deciso il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli. I primi segnali di un cambio di passo c'erano stati già lo scorso giugno con la chiusura della struttura di accoglienza nella parrocchia e il trasferimento di circa 150 immigrati in altre strutture del territorio, dopo l'ordinanza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per criticità “igienico sanitarie". Poi gli altri migranti rimasti nella parrocchia erano stati sgomberati dalle forze dell’ordine a luglio.

Nonostante questo, Biancalani, che negli anni è diventato un punto di riferimento per la sinistra italiana, ha detto che continuerà a fare accoglienza in un’altra parrocchia pistoiese, quella di Ramini, a poca distanza da Vicofaro. “Ramini è stata la mia prima parrocchia – ha spiegato il prete – e l’ho gestita fino ad ora insieme a quella di Vicofaro, accogliendo migranti anche lì, ma in misura minore. Lì l’accoglienza continua ancora, ci sono una trentina di ospiti, tra i quali anche alcuni ragazzi provenienti da Vicofaro”.

Addio bagni in piscina: sfrattati 100 migranti di Don Biancalani

Con il trasferimento di quasi tutti i migranti, oltre 100, via dal centro di accoglienza improvvisato nella parrocchia d...

Il sacerdote, inoltre, ha detto che valuterà l'offerta della diocesi di dirigere l’Ufficio missionario diocesano: “Se assumere quell’incarico comporta l’abbandono dell’esperienza di accoglienza dei migranti mi sembra un po’ problematico. È vero che l’accoglienza ti mette in contatto con un mondo vasto, l’Africa soprattutto, però sono due aspetti pastorali assai diversi: le missioni e l’accoglienza, pur avendo delle connessioni fra loro non sono esattamente la stessa cosa. Comunque rimango in ogni caso sempre disponibile a dare un contributo“.

Vicofaro, sgomberati gli ultimi immigrati di Dion Biancalani

Hanno sgomberato Vicofaro». Il profilo Facebook di don Biancalani, il parroco pistoiese pro-immigrati che come fot...

Orrore a Pistoia Pistoia, 70enne minacciata col coltello e stuprata in casa: chi è la belva

In Procura Denisa, il killer-choc: "Ho ucciso anche un'altra donna"

Ferita anche la nonna Pistoia, pitbull sbrana bimba di 2 anni: dettagli atroci

tagdon massimo biancalanipistoia

Orrore a Pistoia Pistoia, 70enne minacciata col coltello e stuprata in casa: chi è la belva

In Procura Denisa, il killer-choc: "Ho ucciso anche un'altra donna"

Ferita anche la nonna Pistoia, pitbull sbrana bimba di 2 anni: dettagli atroci

ti potrebbero interessare

3072x1746

Pistoia, 70enne minacciata col coltello e stuprata in casa: chi è la belva

671x410

Denisa, il killer-choc: "Ho ucciso anche un'altra donna"

1280x944

Pistoia, pitbull sbrana bimba di 2 anni: dettagli atroci

1280x853

Nonna e bimba sbranate dal pitbull: orrore ad Agliana