Scontrini folli, "tramezzino e insalata di riso 40 euro": la denuncia

"Cara Sardegna, i prezzi sono da fuori di testa. Un tramezzino, una 0.20, una coca, un insalata di riso ... 40 euro. Siete tutti fuori di testa date retta a me anzi...date retta ai turisti che vanno da altre parti": la nuova denuncia contro i rincari in vacanza arriva dai GolaSeca, band rock isolana nata nel 2010. È da tempo ormai che gli scontrini folli sono diventati un problema per i turisti e non solo. Le cifre esagerate colpiscono anche i residenti. In generale, infatti, mangiare fuori sta diventando un vero e proprio lusso.

Tuttavia, nei commenti sotto al post dei GolaSeca qualcuno ci ha tenuto a sottolineare che "non tutti sono uguali... A Posada per esempio al Chiosco della spiaggia ho avuto un trattamento super per tre cocktail San Pellegrino con stuzzichini a volontà e patatine...e per di più é caduto un gelato in spiaggia ad un bambino e la signora premurosa gliene ha regalato subito un altro... Ogni tanto bisogna anche sottolineare le persone oneste e gentili".