Lo studente di Gaza diretto a Roma Tor Vergata fermato: "Terrorista di Hamas, c'era il 7 ottobre"

È stato fermato mentre cercava di lasciare la Striscia di Gaza diretto in Italia, dove avrebbe dovuto iniziare un percorso universitario a Roma Tor Vergata. Ma per l’Idf, Mahmoud al Najjar, giovane palestinese finito al centro del caso, non sarebbe affatto uno studente come tanti: sarebbe invece un “terrorista di Hamas” coinvolto negli attacchi del 7 ottobre.

L’arresto è avvenuto al valico di Kerem Shalom, punto nevralgico per l’uscita dalla Striscia. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane, il fermato (trovato insieme con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma) sarebbe un “militante operativo della brigata nord di Hamas” e avrebbe preso parte al massacro del Nova Festival. Accuse pesantissime, che lo trasformano da aspirante studente internazionale a presunto uomo chiave dell’organizzazione. La sua destinazione era l’Università di Roma Tor Vergata, nell’ambito dei corridoi accademici attivati per consentire a studenti palestinesi di proseguire gli studi in Italia. Un progetto umanitario che, nelle intenzioni, dovrebbe favorire la formazione di una nuova classe dirigente palestinese lontano dalla guerra.