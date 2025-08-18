Elisa Di Padova, incidente in scooter per il vicesindaco Pd: positiva all'alcoltest

Un brutto incidente quello in cui è rimasta coinvolta Elisa Di Padova, 45 anni, vicesindaco di Savona in quota Pd. La donna era alla guida di uno scooter nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 agosto. Con lei la figlia di 8 anni. A un certo punto, il mezzo avrebbe sbandato finendo a terra: la figlia della Di Padova sarebbe stata ricoverata all'ospedale Gaslini per i traumi subiti ma fortunatamente sarebbe fuori pericolo e potrebbe essere dimessa già nelle prossime ore. Mentre il vicesindaco avrebbe subito una frattura alla spalla.

Stando a quanto riportato da La Stampa, la Di Padova, sottoposta ai test alcolemici e tossicologici, come previsto dalle norme e dagli accertamenti che si fanno in questi casi, sarebbe risultata positiva. L’alcoltest avrebbe rilevato un livello oltre il limite di legge di 0,5 g/l dello 0.8 g/l, che è il limite in cui vige solo la sanzione amministrativa. Di conseguenza sono scattate le procedure del caso a livello legale in attesa di capire se le analisi più approfondite confermino o meno il livello etilometrico misurato dalla strumentazione stradale. Contattata al telefono dal quotidiano torinese, il vicesindaco ha preferito non rilasciare dichiarazioni.