Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Elisa Di Padova, incidente in scooter per il vicesindaco Pd: positiva all'alcoltest

lunedì 18 agosto 2025
Elisa Di Padova, incidente in scooter per il vicesindaco Pd: positiva all'alcoltest

1' di lettura

Un brutto incidente quello in cui è rimasta coinvolta Elisa Di Padova, 45 anni, vicesindaco di Savona in quota Pd. La donna era alla guida di uno scooter nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 agosto. Con lei la figlia di 8 anni. A un certo punto, il mezzo avrebbe sbandato finendo a terra: la figlia della Di Padova sarebbe stata ricoverata all'ospedale Gaslini per i traumi subiti ma fortunatamente sarebbe fuori pericolo e potrebbe essere dimessa già nelle prossime ore. Mentre il vicesindaco avrebbe subito una frattura alla spalla.

Stando a quanto riportato da La Stampa, la Di Padova, sottoposta ai test alcolemici e tossicologici, come previsto dalle norme e dagli accertamenti che si fanno in questi casi, sarebbe risultata positiva. L’alcoltest avrebbe rilevato un livello oltre il limite di legge di 0,5 g/l dello 0.8 g/l, che è il limite in cui vige solo la sanzione amministrativa. Di conseguenza sono scattate le procedure del caso a livello legale in attesa di capire se le analisi più approfondite confermino o meno il livello etilometrico misurato dalla strumentazione stradale. Contattata al telefono dal quotidiano torinese, il vicesindaco ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Milano, investita e uccisa: uno dei ragazzini scappa dalla comunità a Bergamo

Uno dei quattro ragazzini rom responsabili di aver investito e ucciso Cecilia De Astis a bordo di un'auto rubata nel...

Mentre al Secolo XIX, il primo giornale a riportare l’identità della protagonista dell’incidente stradale, avrebbe detto: "Non me la sento di dire nulla, ho il cuore a pezzi. Mia figlia per fortuna sta meglio, io ho una clavicola rotta".

Incidente Circeo, arrestato il pirata della strada: chi è

È stato rintracciato nella sua abitazione e arrestato per il reato di omicidio stradale, aggravato dall’omi...

Savona, "sequestrate": cosa hanno trovato nei sacchi neri

Il caso Savona, chi è l'armatore della petroliera colpita dall'attacco terroristico: ora tutto torna?

Indagini in corso Savona, attacco terroristico alla petroliera: "Chi sono i sub che hanno piazzato le bombe"

tagelisa di padovasavona

Savona, "sequestrate": cosa hanno trovato nei sacchi neri

Il caso Savona, chi è l'armatore della petroliera colpita dall'attacco terroristico: ora tutto torna?

Indagini in corso Savona, attacco terroristico alla petroliera: "Chi sono i sub che hanno piazzato le bombe"

ti potrebbero interessare

720x576

Savona, "sequestrate": cosa hanno trovato nei sacchi neri

311x176

Savona, chi è l'armatore della petroliera colpita dall'attacco terroristico: ora tutto torna?

311x176

Savona, attacco terroristico alla petroliera: "Chi sono i sub che hanno piazzato le bombe"

311x176

Savona, esplosione della petroliera Seajewel: "Avvertimento ai russi", cosa filtra dai servizi