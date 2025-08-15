Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Incidente Circeo, arrestato il pirata della strada: chi è

venerdì 15 agosto 2025
Incidente Circeo, arrestato il pirata della strada: chi è

2' di lettura

È stato rintracciato nella sua abitazione e arrestato per il reato di omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso, il pirata della strada che la scorsa notte ha investito tre ragazzi vicino a Latina, uccidendone uno. Si tratterebbe di un 49enne italiano residente a Cassino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Lo riferiscono fonti della polizia che confermano il successivo trasferimento in carcere a conclusione della definizione dei verbali dell'interrogatorio. L'incidente è avvenuto sul ciglio della strada provinciale che collega San Felice Circeo a Terracina, all’altezza del chilometro 8. La vittima aveva 16 anni, era originaria di Latina, come gli altri due coetanei coinvolti: il fratello gemello è rimasto illeso, mentre il terzo è stato trasportato con ferite lievi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il grave investimento è avvenuto intorno alle 3.30 della notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’auto – di colore beige – viaggiava a velocità sostenuta. Gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto insieme alla polizia, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Circeo, "quale auto cerchiamo": ragazzi investiti, ore contate per il pirata

"Questa notte alle 03.30 su via Badino davanti alla pensione Anna hanno investito e ucciso mio nipote&nbs...

Lo zio della vittima, nelle scorse ore, aveva postato un appello su Facebook per riuscire a rintracciare l'automobilista fuggito. “Questa notte alle 3,30 su via Badino davanti alla pensione Anna hanno investito e ucciso mio nipote scappando con la macchina - aveva scritto -. Se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva subito. Condividete per favore. La macchina molto probabilmente è beige ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti. VI PREGO SE VEDETE QUALCOSA SCRIVETEMI”. 

Circeo, investe tre ragazzi e scappa: un morto, caccia all'auto pirata

Nella notte di Ferragosto, un tragico incidente ha sconvolto la provinciale che collega Terracina al Circeo. Intorno all...

Circeo Circeo, investe tre ragazzi e scappa: un morto, caccia all'auto pirata

Latina sotto choc Latina, violenza sessuale su bimbo di 5 anni: orrore del tunisino, come lo sorprendono

Sei casi accertati Virus West Nile, una donna morta a Latina. Allerta zanzara: "Può provocare danni enormi in Italia"

taglatina

Circeo Circeo, investe tre ragazzi e scappa: un morto, caccia all'auto pirata

Latina sotto choc Latina, violenza sessuale su bimbo di 5 anni: orrore del tunisino, come lo sorprendono

Sei casi accertati Virus West Nile, una donna morta a Latina. Allerta zanzara: "Può provocare danni enormi in Italia"

ti potrebbero interessare

3072x2027

Circeo, investe tre ragazzi e scappa: un morto, caccia all'auto pirata

1280x853

Latina, violenza sessuale su bimbo di 5 anni: orrore del tunisino, come lo sorprendono

1280x960

Virus West Nile, una donna morta a Latina. Allerta zanzara: "Può provocare danni enormi in Italia"

720x576

Latina, arrestato dopo rocambolesco inseguimento ultimo ricercato per sparatoria di Fondi