Incidente Circeo, arrestato il pirata della strada: chi è

È stato rintracciato nella sua abitazione e arrestato per il reato di omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso, il pirata della strada che la scorsa notte ha investito tre ragazzi vicino a Latina, uccidendone uno. Si tratterebbe di un 49enne italiano residente a Cassino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Lo riferiscono fonti della polizia che confermano il successivo trasferimento in carcere a conclusione della definizione dei verbali dell'interrogatorio. L'incidente è avvenuto sul ciglio della strada provinciale che collega San Felice Circeo a Terracina, all’altezza del chilometro 8. La vittima aveva 16 anni, era originaria di Latina, come gli altri due coetanei coinvolti: il fratello gemello è rimasto illeso, mentre il terzo è stato trasportato con ferite lievi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il grave investimento è avvenuto intorno alle 3.30 della notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’auto – di colore beige – viaggiava a velocità sostenuta. Gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto insieme alla polizia, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.