Piantedosi spegne la sinistra sul taser: "Imprescindibile"

Dopo la morte di due persone fermate con il taser , rispettivamente a Olbia e Genova, la sinistra è subito salita sul carro di chi vuole depotenziare le forze dell'ordine. Le indagine su ciò che è accaduto faranno il loro corso, ma di certo il taser rappresenta uno strumento efficace per fermare chi tenta di aggredire agenti e carabinieri.

E a ribadirlo è stato il ministro degli Interni, Piantedosi: "Chi, in maniera ideologica, critica l'utilizzo del taser deve tener presente che si tratta di uno strumento imprescindibile che viene fornito agli agenti proprio per evitare l'utilizzo di armi da sparo. Le regole di ingaggio prevedono che venga usato soltanto quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti", afferma il ministro dell'Interno, che aggiunge: "la sicurezza dei cittadini è il primo obiettivo che deve essere perseguito. E dalle prime ricostruzioni è esattamente la situazione in cui si sono ritrovati i carabinieri intervenuti (ad Olbia e a Genova, ndr). Dunque, vanno respinte, perché del tutto pretestuose, pregiudiziali ed infondate, le polemiche contro le forze di polizia a cui va tutta la gratitudine e il completo sostegno del nostro Governo".