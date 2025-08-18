Genova, fermato col taser, muore in ambulanza: secondo caso in pochi giorni

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i carabinieri sarebbero stati chiamati dai vicini dell'uomo, che avevano sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Sul posto sono arrivate due pattuglie che hanno trovato il 47enne in forte stato di agitazione, probabilmente ubriaco. A quel punto uno dei militari avrebbe sparato un colpo col taser, che avrebbe raggiunto di striscio sia l'uomo sia un collega. Poi, sarebbe stato sparato un secondo colpo, ma anche questo non avrebbe avuto effetto. Dunque, la pistola elettrica sarebbe passata nelle mani di un secondo carabiniere, che avrebbe colpito l'uomo. Quando il personale del 118, chiamato immediatamente, è arrivato, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne.