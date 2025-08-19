Poliziotto ucciso, "per il pappagallo": un movente agghiacciante

A uccidere a coltellate l'ispettore di polizia Ciro Luongo nella sua casa a Melito, alle porte di Napoli, sarebbe stato il figlio della compagna, 21enne già noto alle forze dell’ordine per resistenza. Agghiacciante il presunto movente. Pare che il ragazzo, bloccato da polizia e carabinieri nella casa del padre naturale circa un’ora e mezza dopo l’omicidio, abbia deciso di agire dopo un rimprovero. “Hai lasciato aperte le finestre e fatto scappare il pappagallo”, gli avrebbe detto il poliziotto. Questo avrebbe innescato una lite di circa venti minuti poi degenerata nell’aggressione all'ispettore. Al momento dell'omicidio, in casa erano presenti anche la compagna di Luongo, cioè la mamma del fermato, e il figlio del poliziotto.

Il 21enne, dunque, è stato sottoposto a fermo. Dopo che è stato lanciato l'allarme, gli operatori del 118 sono intervenuti subito. Ma, giunti nell’abitazione della vittima, hanno solo potuto constatarne il decesso. Le sue ferite erano troppo profonde e Luongo, da tempo in servizio a Giugliano, è morto dissanguato. Per il sindacalista Giuseppe Laviti, "Ciro Luongo era un uomo buono e saggio. La sua dipartita è una gravissima perdita per tutta la comunità in cui lavorava e per Secondigliano, quartiere in cui era nato".