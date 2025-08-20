Perché le valigie in hotel vanno lasciate nella vasca

Spiagge, montagne, siti archeologici e città inesplorate? No, le protagoniste autentiche dell’estate sono loro: le valigie! Qual è, infatti, la prima cosa che si fa prima di partire e quella una volta arrivati, a prescindere dalla destinazione? Si disfa la valigia, così da avere a disposizione tutto il necessario per cominciare la vacanza con le vibes giuste. Qui, però, scatta il prolbema igienico. La cosa che in molti dimenticano, infatti, è che il bagaglio viene trasportato tra aeroporti, bus e strade sporche e non andrebbe mai poggiato sul letto. Dove collocarlo, allora, nella camera d’albergo per disfarlo?

Non è una buona cosa metterlo a contatto con le lenzuola dove si dorme. Lydia Mansel, esperta di viaggi, ha spiegato perché i viaggiatori dovrebbero cambiare repentinamente abitudine: gli arredi "morbidi", ovvero i letti, i divani, le poltrone e le sedie potrebbero essere infestate dalle cimici dei letti.

Lasciando il bagaglio aperto, dunque, si espongono gli abiti e gli affetti personali alla contaminazione, ritrovandosi poi in un secondo momento con il corpo ricoperto da fastidiose punture. L'ideale, dunque, è premunirsi e posizionare il trolley all'interno della vasca da bagno della stanza. Perché la vasca è una garanzia contro le cimici? Di sicuro è lontana da moquette, parquet e tessuti che potrebbero esserne infestati. Le cimici possono trovarsi anche nelle case e negli hotel più puliti, hanno semplicemente bisogno di una fonte di cibo per sopravvivere e riprodursi. La vasca da bagno, però, è un ambiente "ostile" per loro.

Può essere inoltre disinfettata con facilità non appena arrivati e, come se non bastasse, permette di risparmiare spazio all'interno della camera (di solito sempre molto piccola). Può capitare, però, che gli addetti alle pulizie spostino i bagagli fuori dal bagno (magari credendo che si tratti di un errore), dunque sarebbe bene lasciare un biglietto in cui si chiede di lasciare le valigie in quel posto. Insomma, un bagaglio più asettico rende la vacanza più protetta. E il ritorno a casa è meno “pungente”.