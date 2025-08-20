Monfalcone, minacciò l'ex sindaca anti-sharia: espulso dall'Italia

La Polizia di Stato di Gorizia, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, ha notificato il decreto del questore di Gorizia di diniego all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e, contestualmente, il provvedimento di espulsione del prefetto di Gorizia a un cittadino di origini bengalesi residente nel comune di Monfalcone. Nei giorni scorsi l'uomo ha proferito frasi contenenti minacce di morte indirizzate ad Anna Maria Cisint, europarlamentare e già sindaca di Monfalcone.

La sua condotta, alla quale si aggiungono precedenti episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, ha determinato nei confronti del cittadino straniero il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; istanza, sottolinea la Questura di Gorizia, per altro già carente sotto il profilo della documentazione da produrre. Ne è seguita l'adozione del provvedimento di espulsione poiché privo di titolo autorizzatorio a rimanere sul territorio nazionale.