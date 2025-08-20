Libero logo
Monfalcone, minacciò l'ex sindaca anti-sharia: espulso dall'Italia

mercoledì 20 agosto 2025
La Polizia di Stato di Gorizia, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, ha notificato il decreto del questore di Gorizia di diniego all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e, contestualmente, il provvedimento di espulsione del prefetto di Gorizia a un cittadino di origini bengalesi residente nel comune di Monfalcone. Nei giorni scorsi l'uomo ha proferito frasi contenenti minacce di morte indirizzate ad Anna Maria Cisint, europarlamentare e già sindaca di Monfalcone.

La sua condotta, alla quale si aggiungono precedenti episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, ha determinato nei confronti del cittadino straniero il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; istanza, sottolinea la Questura di Gorizia, per altro già carente sotto il profilo della documentazione da produrre. Ne è seguita l'adozione del provvedimento di espulsione poiché privo di titolo autorizzatorio a rimanere sul territorio nazionale.

I provvedimenti sono stati notificati al cittadino bengalese poco prima che lo stesso si accingesse a lasciare l'Italia con un volo in partenza dall'Aeroporto di Venezia con destinazione Doha. L'azione combinata tra gli Uffici di Polizia di Gorizia e Venezia ha consentito di notificare i provvedimenti al cittadino bengalese poco prima che lo stesso si accingesse a lasciare l'Italia con un volo in partenza dall'Aeroporto di Venezia con destinazione Doha. 

