Autovelox, arriva il "Sorpassometro": a quanto ammontano le multe

La nuova frontiera dei controlli stradali? Il cosiddetto "Sorpassometro". Si tratta dell'ultimo modello di autovelox che si affiancherà a quelli classici e ai tutor per far rispettare la sicurezza e il Codice della Strada. Si chiama Sv3 ed è stato pensato per individuare i sorpassi effettuati nei tratti in cui non sono consentiti. Proprio perché secondo gli esperti sono le cause principali di incidenti frontali e quindi mortali.

Stando a quanto riferisce La Stampa, il dispositivo combina sensori installati nell’asfalto e telecamere di monitoraggio. Al momento del sorpasso, l'Sv3 registra la manovra e produce un filmato di 15 secondi. La clip viene poi trasmessa alle autorità competenti, che dovranno notificare la multa al proprietario del veicolo. Il conto si preannuncia salatissimo: fino a 1300 euro.