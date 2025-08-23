Garlasco, la previsione di Lovati: "La salma di Chiara Poggi sarà riesumata"

Ennesima svolta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, ha nominato come super consulente la genetista Cristina Cattaneo. Una scelta che però non trova d'accordo Massimo Lovati, l'avvocato che insieme ad Angela Taccia assiste Andrea Sempio, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo il legale, infatti, con questa decisione si va sempre di più verso la riesumazione del corpo dell'ex fidanzata di Alberto Stasi.

"La consulente scelta della Procura un medico legale, non un’esperta della dinamica processuale - ha spiegato Massimo Lovati -. Questo è un compito che appartiene ai Ris per altro già incaricati. Credo quindi che con questa nomina si vada verso la riesumazione della salma di Chiara Poggi. Non capisco come questa consulente possa procedere altrimenti. Se dovesse limitarsi a rileggere la relazione del medico legale Ballardin aggiungendo qualche sua valutazione, che senso avrebbe? Sarebbe solo una perdita di tempo per la stessa Procura. Cattaneo non è una genetista, non è un’esperta dattiloscòpica né un’esperta di dinamica processuale. La ricostruzione tridimensionale del delitto la faranno i Ris. Per questo - ha concluso - credo che l’ipotesi sia concreta".