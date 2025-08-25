Venezia, viene derubata in centro? Turista trattiene la ladra per i capelli

Ancora uno scippo nelle strade delle nostre città. Ma questa volta la vittima si è difesa alla grande, riuscendo a far arrestare il suo aggressore. Una turista americana, originaria della Carolina del Nord, è stata derubata a Venezia. Tuttavia non è rimasta a guardare ed è riuscita a ritrovare la malvivente - in azione insieme a una sua complice - grazie alla funzione "Trova i miei dispositivi" di Apple. La rapinatrice, infatti, aveva con sé le cuffie bluetooth della turista, con radar ancora attivato.

La turista americana, però, non si è data per vinta. E si è aggrappata ai capelli della ragazza, bloccandola fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La scena è stata ripresa con uno smartphone dalla figlia della vittima e il video è stato pubblicato sui social. "Sono una mamma con 8 figli, non mi freghi", ha urlato la turista alla rapinatrice. La malvivente poi ha colpito in testa la donna con la borsa, provocandole una ferita profonda alla tempia.