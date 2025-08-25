Venezia, viene derubata in centro? Turista trattiene la ladra per i capelli

Ancora uno scippo nelle strade delle nostre città. Ma questa volta la vittima si è difesa alla grande, riuscendo a far arrestare il suo aggressore. Una turista americana, originaria della Carolina del Nord, è stata derubata a Venezia. Tuttavia non è rimasta a guardare ed è riuscita a ritrovare la malvivente - in azione insieme a una sua complice - grazie alla funzione "Trova i miei dispositivi" di Apple. La rapinatrice, infatti, aveva con sé le cuffie bluetooth della turista, con radar ancora attivato.
La turista americana, però, non si è data per vinta. E si è aggrappata ai capelli della ragazza, bloccandola fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La scena è stata ripresa con uno smartphone dalla figlia della vittima e il video è stato pubblicato sui social. "Sono una mamma con 8 figli, non mi freghi", ha urlato la turista alla rapinatrice. La malvivente poi ha colpito in testa la donna con la borsa, provocandole una ferita profonda alla tempia.
Le due malviventi, entrambe minorenni, hanno opposto resistenza alle forze dell'ordine. Gli agenti della polizia, però, sono riusciti a bloccarle e condurle in caserma. Sono state denunciate a piede libero. La più piccola, quella che ha materialmente aggredito la turista, ha appena 14 anni.