Cuneo, 13enne molestata in strada in pieno giorno: chi è l'orco

Altra violenza sessuale nei confronti di una bambina. I carabinieri di Cuneo indagano su una presunta molestia sessuale ai danni di una tredicenne, avvenuta la mattina di mercoledì 20 agosto nel centro della città piemontese. La ragazzina ha riferito di essere stata avvicinata nei pressi del Rondò dei Talenti, uno spazio educativo meta di molti giovani in città.

Mentre stava raggiungendo un'amica, un giovane uomo di origine straniera le avrebbe proposto con insistenza di appartarsi. La tredicenne ha raccontato di essere stata anche palpeggiata: terrorizzata, è tornata sui suoi passi ma è stata seguita dal molestatore fin sotto casa. Le forze dell'ordine si sono attivate per rintracciare l'autore del gesto, raccogliendo testimonianze e controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza. A riferire quanto accaduto è Isabella Bodino, referente provinciale di Azzurro Donna, l'organizzazione femminile di Forza Italia.