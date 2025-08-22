Viareggio, pestano una 80enne e si allontanano senza rapinarla

Una signora di 80 anni è stata picchiata davanti alla stazione di Viareggio in pieno giorno: era seduta su una panchina in piazza Dante quando è stata avvicinata da due uomini che senza motivo le hanno strappato il bastone e hanno iniziato a picchiarla. Gli aggressori, stranieri secondo le prime testimonianze, si sono allontanati senza rapinarla. L'80enne quindi sarebbe stata vittima di una violenza senza alcun movente apparente. Poi è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, dove adesso è ricoverata. Per fortuna, però, non è in pericolo di vita.

Un episodio di terribile violenza si è verificato a Viareggio anche nei giorni scorsi, domenica 17 agosto: nei pressi di una delle due pinete cittadine un anziano è stato aggredito da uno sconosciuto, anche in questo caso senza alcun motivo. L'uomo è stato colpito al volto con una pietra, rimediando una doppia frattura allo zigomo e ferite che potrebbero costargli addirittura la perdita della vista da un occhio. In quel caso l’autore della violenta aggressione è stato individuato e arrestato dalla polizia.