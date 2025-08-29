Forum sessista, Meloni "disgustata": guadagni milionari e proprietario italiano

"Sono disgustata da ciò che è accaduto". Tra le foto finite sul forum sessista c'era anche quella di Giorgia Meloni. È lei a voler rivolgere "la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell’intimità dai gestori di questo forum e dai suoi 'utenti'". Intervenuta sulle colonne del Corriere della Sera, il premier ha fatto riferimento al caso del forum "Phica", scoperto e chiuso dopo le denunce di foto rubate e spesso manipolate di donne politiche e non, esposte a commenti osceni e volgari. "È avvilente constatare che nel 2025 ci sia ancora chi consideri normale e legittimo calpestare la dignità di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di più dietro l’anonimato o una tastiera".

Ma chi c'era dietro il forum? Stando alle indagini, c'era una società che - a fronte di un capitale sociale irrisorio - ha fruttato guadagni milionari. L'amministratore e unico proprietario è un italiano. Le iniziali, riporta oggi Repubblica, sono R.M. Nel registro delle imprese bulgaro Hydra è classificata come società che effettua servizi di consulenza. Con sede legale a Sofia, in Bulgaria, la società vanta un capitale sociale di appena 50 euro. Ma con 1,3 milioni di euro nell’ultimo bilancio.