Saponara, medico preso a pugni nel suo studio: è grave

Un medico di base è stato massacrato di pugni nel suo studio a Saponara, in provincia di Messina, e ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La vittima è l'ex sindaco del paese, Aldo Panarello. Sarebbe stato aggredito ieri mattina nel suo studio privato da un uomo che lo ha colpito violentemente con dei pugni. Stando a quanto ricostruito dalla Gazzetta del Sud, il medico è stato poi ricoverato al Policlinico di Messina con fratture alla spalla e alla mandibola. Per ridurre le lesioni sarà sottoposto un intervento maxillofacciale. Sul caso indagano i carabinieri.

L'aggressore, che indossava un cappello con una visiera abbassata sugli occhi, sarebbe entrato di nascosto nello studio, cogliendo il medico di base di sorpresa e colpendolo violentemente. Poi sarebbe scappato via. Intanto, i carabinieri starebbero indagando su quanto accaduto cercando di capire se di recente ci siano state delle minacce nei confronti del dottore. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare l'autore della violenza.