Giuliacci, il meteo: doppia perturbazione, dove salgono le temperature

Prima settimana di settembre, prima settimana di autunno. Agosto è ormai agli sgoccioli e per il meteorologo Mario Giuliacci è tempo di sfoderare gli ombrelli e prepararsi "al peggio".

Da lunedì 1 settembre, infatti, "entreremo ufficialmente nell'Autunno meteorologico e nei primi giorni avremo ancora una situazione alquanto instabile", spiega l'esperto sul suo sito Meteogiuliacci.it .

Dall'Oceano Atlantico infatti "continueranno ad arrivare perturbazioni sulle basse latitudini e quindi anche sull'Italia". In cosa si tradurrà tutto questo è presto detto.

Tra lunedì e martedì prossimo ecco in arrivo la prima perturbazione di settembre, che colpirà principalmente le regioni Centro-Settentrionali che già da settimane, per la verità, sembrano aver abbandonato l'idea di un bel sole estivo e di temperature calde. Attenzione, spiega Giuliacci: "Con il presupposto che l'energia potenziale è sempre elevata, i fenomeni rischieranno di essere sempre estremi come nubifragi e grandinate". Allerta dunque in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria orientale, Toscana e Lazio, con temperature ulteriormente in calo. Ancora una volta "salvo" il Mezzogiorno, dove regnerà il bel tempo.

Di minore intensità la seconda perturbazione che colpirà nella seconda parte della settimana solo l'estremo Nord-Ovest e una parte delle Alpi. L'alta pressione fungerà infatti da "scudo" per il resto dell'Italia e le temperature aumenteranno al Centro-Sud, dove l'estate non sembra aver alcuna intenzione di abbandonare i vacanzieri tardivi.