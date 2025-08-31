Libero logo
domenica 31 agosto 2025
Catania, le immagini choc dell'omicidio: così l'etiope ha accoltellato il parcheggiatore

Il 30 agosto Alessandro Indurre, un parcheggiatore abusivo di 40 anni e padre di una bambina, è stato ucciso a coltellate da Habtom Hailu, un 37enne etiope, fuori dal supermercato Lidl di corso Sicilia, a Catania. Un video delle telecamere di videosorveglianza ha ripreso la drammatica sequenza: “Nel filmato si vedono i due litigare, poi l'indagato estrae un'arma da taglio e colpisce Indurre all'addome e fugge subito dal parcheggio".

Indurre, dopo pochi passi, crolla a terra tra i passanti in fuga. Soccorso dal 118, viene trasportato al Policlinico universitario, ma muore poco dopo per le gravi ferite.Hailu, anche lui parcheggiatore abusivo, si dà alla fuga, ma viene rintracciato poche ore dopo in via Aretusa. I carabinieri lo sorprendono mentre cerca di lavarsi le mani sporche di sangue in una fontanella pubblica. Con l’aiuto della squadra mobile, viene portato alla stazione Piazza Dante, dove confessa il delitto. Arrestato in flagranza differita per omicidio volontario aggravato da futili motivi, l’arma del delitto, un coltello, non è stata ritrovata. La lite, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata per il controllo dei posti auto nella zona, un’attività illegale che entrambi praticavano. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, ha sconvolto il quartiere, alimentando il dibattito sulla sicurezza a Catania, già segnata da recenti episodi di violenza.

