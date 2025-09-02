La “santona” di Trevignano a processo per truffa

Dopo mesi di indagini e dibattiti, la procura di Civitavecchia ha chiuso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio per la santona di Trevignano, Gisella Cardia, e del marito Gianni: le lacrime di sangue sulla statua della Madonna con cui la santona era riuscita a strappare ai fedeli migliaia di euro in donazioni (in un caso addirittura 123mila) non erano miracolose, ma portano il suo materiale genetico. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la santona di Trevignano Romano, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, aveva costruito insieme al compagno di vita un complesso sistema di «artifizi, raggiri» e inganni per attirare fedeli e ottenere donazioni.