Mediterranea, gli estremi rimedi del Viminale: stangata la Ong

Pugno di ferro del Viminale. La nave Mediterranea, gestita dall’ong italiana di Casarini, è stata sottoposta a un fermo di 60 giorni e a una multa di 10.000 euro per aver disobbedito all’ordine del Viminale di dirigersi a Genova, scegliendo invece di sbarcare a Trapani il 24 agosto 2025. Durante la sua prima missione, l’equipaggio ha soccorso dieci giovani migranti, tra i 14 e i 20 anni, in grave pericolo in mare, vittime di un tentativo di omicidio e reduci dalla detenzione libica.

Il Viminale ha applicato una sanzione severa, la più dura prima della confisca, basandosi sul decreto Piantedosi, che facilita il fermo prolungato delle navi ong. Il comandante Pavel Botica, già coinvolto in un fermo con la Sea Eye4, è stato considerato “reo” nonostante il cambio di nave e armatore. Mediterranea contesta la “premeditata e reiterata disobbedienza”, sottolineando di aver agito per garantire cure immediate ai naufraghi, come consigliato dal centro radiomedico Cir.