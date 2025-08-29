Ocean Viking, tubercolosi a bordo ma l'equipaggio vuole sbarcare ugualmente

Tubercolosi a bordo della Ocean Viking. Il personale della nave della ong Sos Mediterranee è ancora bloccato a bordo a causa di protocolli anti-tubercolosi. La notizia è arrivata in una nota diffusa dalla stessa organizzazione non governativa che ha sbarcato lunedì 25 agosto 87 persone ad Augusta, in Sicilia. Da allora, alla nave è stato ordinato di rimanere fuori dal porto e 34 persone. Durante lo sbarco un minore non accompagnato è stato messo in isolamento dall'Usmaf (le autorità sanitarie italiane responsabili della valutazione sanitaria all'arrivo) e sottoposto a test per la tubercolosi (Tbc), con esito positivo.

Il caso era stato precedentemente identificato dal personale medico di Sos Mediterranee-Ficr a bordo, che aveva attivato la procedura di isolamento, come previsto dalle linee guida mediche, e aveva indirizzato il paziente alle autorità sanitarie italiane per il follow-up medico all'arrivo. Motivo per cui le autorità sanitarie italiane non hanno concesso la "libera pratica" alla Mv Ocean Viking. Si tratta di una dichiarazione necessaria per consentire all'equipaggio di sbarcare a seguito della certificazione di esenzione da malattie infettive della nave da parte delle autorità sanitarie competenti.