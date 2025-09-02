Dalla "messinscena" ai modi: una guida sull'arte dell'approccio

Per chi è impacciato a prescindere e si emoziona solo a dire “lei”. Per chi pensa che si stava meglio quando gli uomini ci provavano e le donne aspettavano. Per chi arrossisce, balbetta e scappa se una ragazza prende l’iniziativa. Per sui social ci prova con tutte, ma diventa coniglio quando qualcuna lo guarda negli occhi. Per chi pensa che il segreto per avere belle donne sia (solo) un bel conto corrente. Per voi che vi riconoscente in qualcuna di queste categorie – ma anche per chi è semplicemente curioso -, ecco la svolta: un libro ironico ma non troppo, una specie di guida che insegna a come approcciare l’altro sesso. Con esempi, aneddoti e, soprattutto, dritte.

"Se è tortora all'acqua torna. A ogni tempo l'arte sua, all'arte dell'approccio la sua libertà" è il titolo; Luca Fiocca (architetto di 58 anni, laureato a Venezia con una specializzazione in restauro ed esperto di stile e seduzione con un passato al “Maurizio Costanzo Show”) è l’autore. «Sono di Lecce, dalle mie parti il proverbio che ha dato il nome al libro è molto noto. Cosa significa? Che, come nella metafora ornitologica il pennuto non può fare a meno dell’acqua, così la donna morirebbe senza amore, e pertanto l’arsura la porta a tornare ad abbeverarsi alla fonte del piacere anche se c’è il cacciatore. Tradotto: una ragazza, dopo averti mollato, può tornare da te come una tortora, se per lei sei essenziale», spiega Fiocca, il cui testo è stato tradotto anche in inglese con il titolo “If It Is Turtledove To Water Back”.

«L’idea mi è venuta leggendo una serie di articoli in cui si raccontava come i maschi si lamentassero e, alcuni di loro, fossero anche spaventati per il cambiamento delle donne nell’approccio, più aemancipate e spregiudicate rispetto a un tempo. Ecco, mi sono detto, di seduzione hanno scritto tutti, ma quello che manca è un saggio sull’abbordaggio moderno rispetto agli stereotipi della seduzione tradizionale, sul disagio del maschio contemporaneo». Già, ragazze più aggressive e ragazzi sempre più impacciati, soprattutto tra i giovani.