Ciro Grillo, morto il figlio del giudice: salta la sentenza

L’avvocata Giulia Bongiorno, per la parte civile, ha criticato la difesa, che ha descritto la ragazza come "assetata di sesso". "La vita della ragazza non solo è stata radiografata ma è stata fatta una tac con tanto di mezzo di contrasto – ha replicato la legale alle difese degli imputati –. E dopo che si è scavato, scavato, scavato non si è trovato nulla". Bongiorno ha aggiunto: "La mattina dopo lo stupro [...] subito la ragazza ha continuato a fare la sua vita, facendo anche kitesurf, perché aveva un solo problema: sopravvivere a quello che le è successo. E doveva fingere di essere come prima. Quando un uomo penetra una donna contro la sua volontà, penetra anche la sua anima. Le donne si sentono umiliate, sporche e perdono l'autostima". Riguardo alla violenza nella doccia, ha precisato: "Ha detto: ‘A me la voce non usciva, non riuscivo a urlare, non mi veniva la voce'", descrivendo una reazione tipica delle vittime. Infine un dettaglio inquietante, a quanto pare Grillo e i suoi amici avrebbero apostrofato come "cagne" le vittime.