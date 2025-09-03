Ciro Grillo, morto il figlio del giudice: salta la sentenza

Il dramma irrompe nel giorno dell'attesa sentenza su Ciro Grillo accusato di stupro insieme ad un altro gruppo di ragazzi. Oggi il verdetto non arriverà. Infatti è morto il figlio di Marco Contu, il presidente del collegio. I ragazzo, 22 anni, è deceduto dopo essere finito sulle rotaie della linea B. Tra le ipotesi della polizia che indaga sul decesso anche quella del gesto volontario.
La notizia è stata resa pubblica in aula, mentre si aspettava l'apertura dell'udienza. Saltano quindi le ultime repliche in programma per oggi e la camera di consiglio con la sentenza finale. Non sono ancora state fissate le nuove date per questi ultimi appuntamenti. L’accusa ha chiesto nove anni di carcere per i quattro imputati, definiti "inattendibili" per aver adattato le loro versioni alle indagini, mentre la vittima "ha sempre ripetuto le stesse cose".
L’avvocata Giulia Bongiorno, per la parte civile, ha criticato la difesa, che ha descritto la ragazza come "assetata di sesso". "La vita della ragazza non solo è stata radiografata ma è stata fatta una tac con tanto di mezzo di contrasto – ha replicato la legale alle difese degli imputati –. E dopo che si è scavato, scavato, scavato non si è trovato nulla". Bongiorno ha aggiunto: "La mattina dopo lo stupro [...] subito la ragazza ha continuato a fare la sua vita, facendo anche kitesurf, perché aveva un solo problema: sopravvivere a quello che le è successo. E doveva fingere di essere come prima. Quando un uomo penetra una donna contro la sua volontà, penetra anche la sua anima. Le donne si sentono umiliate, sporche e perdono l'autostima". Riguardo alla violenza nella doccia, ha precisato: "Ha detto: ‘A me la voce non usciva, non riuscivo a urlare, non mi veniva la voce'", descrivendo una reazione tipica delle vittime. Infine un dettaglio inquietante, a quanto pare Grillo e i suoi amici avrebbero apostrofato come "cagne" le vittime.