Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: dove arrivano i temporali

La prossima settimana, poi, inizierà senza grandi cambiamenti: la giornata di lunedì 8 settembre sarà soleggiata e caratterizzata da un po' di caldo tipico di fine estate. Tuttavia, già alla fine del giorno comincerà ad aumentare la nuvolosità per l'avvicinarsi di una perturbazione che poi, nei giorni successivi, causerà un brusco peggioramento del tempo , almeno al Centro-Nord.

Italia spaccata in due la prossima settimana: se al Centro-Nord sono attesi forti temporali, al Sud invece si attende un clima caldo ancora estivo. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci , meteogiuliacci.it. Il fine settimana del 6-7 settembre, invece, è descritto dalle mappe meteo come decisamente piacevole, con il sole in gran parte d'Italia e temperature estive ma non eccessive. Si avrà, dunque, un caldo sopportabile, con qualche punta di 34-35°C solo nelle Isole Maggiori.

Martedì 9 settembre la nuova perturbazione porterà nuvole su tutto il Centro-Nord e Sardegna, con rovesci e temporali sparsi che nel corso del giorno bagneranno Toscana, Sardegna e quasi tutte le regioni settentrionali, risparmiando solo le zone costiere adriatiche. Lì le piogge arriveranno solo durante la notte successiva. In gran parte del Sud invece resisterà il sole, accompagnato da un aumento delle temperature. Il caldo sarà intenso per il periodo.

Infine, mercoledì 10 settembre la perturbazione porterà altre piogge su tutte le regioni settentrionali e più giù, rovesci e temporali, bagneranno anche il Centro, la Campania e la Sardegna; nel resto del Sud aumenterà la nuvolosità ma, in generale, si potrà comunque fare a meno dell'ombrello, e le temperature rimarranno ben al di sopra della norma. La fase di maltempo e la parentesi di caldo anomalo si smorzerà solo giovedì 11 settembre.