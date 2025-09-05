Meteo Giuliacci, torna l'estate: cosa ci aspetta a settembre

Libero logo
Fenomeni estremi come trombe d'aria e grandinate violente, sì. Poi però dopo qualche giorno critico il meteo per settembre prevede anche un clamoroso colpo di coda dell'estate. Un finale di stagione che sarà caratterizzato dal ritorno di temperature agostane, con picchi abbondantemente sopra i 30 gradi e cielo sereno un po' su tutta l'Italia.

Secondo Mario Giuliacci, il meteorologo più famoso d'Italia, l'ultimo mese dell'estate promette di "accontentare i ritardatari delle vacanze, con giornate in gran parte soleggiate". Dopo questo periodo di instabilità, insomma, con ogni probabilità rimetteremo a posto ombrelli e kway e i più fortunati potranno pure tirar fuori dai cassetti il costume da bagno. 

Previste per le prossime settimane "davvero poche piogge" e temperature di nuovo in salita: "Niente caldo intenso - spiegano gli esperti del sito meteogiuliacci.it, ma giornate comunque buone da trascorrere in riva al mare o passeggiando tra le montagne".

In particolare, per questo fine settimana è lecito attendersi giornate "dal sapore tipicamente estivo" grazie all'alta pressione garantita dall'Anticiclone Nord-Africano. . Sabato 6 e domenica 7 settembre faremo il pieno di sole con qualche nuvola sul Nord. Colonnina della temperatura in aumento soprattutto al Sud, "specie in Sardegna, dove saranno possibili dei picchi fino a 35-36°C". Buona estate a tutti, ancora per un po'.

