Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Meteo Giuliacci: oggi fino a 37 gradi, poi cambia tutto

domenica 7 settembre 2025
Meteo Giuliacci: oggi fino a 37 gradi, poi cambia tutto

1' di lettura

Qualche giorno fa era stata annunciata dai meteorologi una inaspettata coda d'estate in questo settembre, con temperature calde e punte addirittura di 35 gradi soprattutto al Sud e sulle isole. Ora Mario Giuliacci, il super esperto di previsioni del tempo, sul suo sito meteogiuliacci.it mette in guardia gli italiani: sarà sì una domenica estiva quella di oggi 7 settembre, ma attenzione perché fin dalla prossima settimana il benefico anticlone che ha portato di nuovo il bel tempo su tutta la penisola potrebbe andare incontro a un indebolimento.  

"Chi sta facendo le vacanze in questi giorni potrà godersi un meteo molto stabile - spiega Giuliacci -. I cieli saranno completamente sereni con ventilazione piuttosto debole. Solo lungo le cose si percepirà una leggera brezza. L'afa sarà in aumento soprattutto sulle regioni meridionali ma, in serata le condizioni saranno comunque piacevoli".

Un clima da metà luglio, insomma. L'autunno può attendere, non solo nel Mezzogiorno (dove oggi sono attese temperature fino a 37 gradi). "Sul Centro le massime si attesteranno dai 29 ai 32°C. Sulle regioni settentrionali avremo temperature che si spingeranno fino ai 28/30°C".

La cosiddetta estate settembrina però potrebbe avere vita breve, perlomeno in questi termini. Tra pochi giorni "correnti atlantiche dovrebbero portare un calo delle temperature e un aumento dell'instabilità specialmente sulle regioni settentrionali e tirreniche". Vietato illudersi, insomma.

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: dove arrivano i temporali

Le previsioni di Giuliacci Meteo Giuliacci, torna l'estate: cosa ci aspetta a settembre

Le previsioni Meteo Giuliacci, grandine e trombe d'aria: la data da cerchiare in rosso

tagmeteomario giuliacciprevisioni del tempo

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: dove arrivano i temporali

Le previsioni di Giuliacci Meteo Giuliacci, torna l'estate: cosa ci aspetta a settembre

Le previsioni Meteo Giuliacci, grandine e trombe d'aria: la data da cerchiare in rosso

ti potrebbero interessare

1280x853

Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: dove arrivano i temporali

3475x2019

Meteo Giuliacci, torna l'estate: cosa ci aspetta a settembre

1920x1250

Meteo Giuliacci, grandine e trombe d'aria: la data da cerchiare in rosso

1400x933

Meteo, Mario Giuliacci: grandine e nubifragi, dove colpiscono i fenomeni estremi