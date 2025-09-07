Meteo Giuliacci: oggi fino a 37 gradi, poi cambia tutto

Qualche giorno fa era stata annunciata dai meteorologi una inaspettata coda d'estate in questo settembre, con temperature calde e punte addirittura di 35 gradi soprattutto al Sud e sulle isole. Ora Mario Giuliacci, il super esperto di previsioni del tempo, sul suo sito meteogiuliacci.it mette in guardia gli italiani: sarà sì una domenica estiva quella di oggi 7 settembre, ma attenzione perché fin dalla prossima settimana il benefico anticlone che ha portato di nuovo il bel tempo su tutta la penisola potrebbe andare incontro a un indebolimento.

"Chi sta facendo le vacanze in questi giorni potrà godersi un meteo molto stabile - spiega Giuliacci -. I cieli saranno completamente sereni con ventilazione piuttosto debole. Solo lungo le cose si percepirà una leggera brezza. L'afa sarà in aumento soprattutto sulle regioni meridionali ma, in serata le condizioni saranno comunque piacevoli".

Un clima da metà luglio, insomma. L'autunno può attendere, non solo nel Mezzogiorno (dove oggi sono attese temperature fino a 37 gradi). "Sul Centro le massime si attesteranno dai 29 ai 32°C. Sulle regioni settentrionali avremo temperature che si spingeranno fino ai 28/30°C".

La cosiddetta estate settembrina però potrebbe avere vita breve, perlomeno in questi termini. Tra pochi giorni "correnti atlantiche dovrebbero portare un calo delle temperature e un aumento dell'instabilità specialmente sulle regioni settentrionali e tirreniche". Vietato illudersi, insomma.