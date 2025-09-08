Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Mario Giuliacci, maltempo in arrivo? Quando finisce l'estate settembrina

lunedì 8 settembre 2025
Mario Giuliacci, maltempo in arrivo? Quando finisce l'estate settembrina

1' di lettura

Il colonnello Mario Giuliacci su MeteoGiuliacci.it ha buone notizie per coloro che si stanno godendo le ferie a settembre. I cieli saranno sereni, con ventilazione debole, salvo una leggera brezza lungo le coste. L’afa aumenterà, soprattutto al Sud, ma le serate rimarranno piacevoli. L’alta pressione garantirà condizioni estive, proteggendo la penisola dalle perturbazioni atlantiche.

Le temperature saliranno ovunque: al Sud e nelle Isole Maggiori si avvicineranno ai 36/37°C, al Centro oscilleranno tra 29 e 32°C, mentre al Nord raggiungeranno i 28/30°C.Questa “estate settembrina” caratterizza il clima attuale, ma la sua durata è incerta. Secondo le previsioni, l’anticiclone potrebbe indebolirsi nella prossima settimana, con l’arrivo di correnti atlantiche che porteranno un calo delle temperature e maggiore instabilità, in particolare sulle regioni settentrionali e tirreniche. In sintesi, l’Italia vivrà ancora giorni di caldo estivo, ma l’autunno sembra avvicinarsi con i primi segnali di cambiamento climatico attesi a breve. Infatti, come sottolinea Giuliacci, "correnti atlantiche dovrebbero portare un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità specialmente sulle regioni settentrionali e tirreniche". 

Previsioni del tempo Meteo Giuliacci: oggi fino a 37 gradi, poi cambia tutto

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: dove arrivano i temporali

Le previsioni di Giuliacci Meteo Giuliacci, torna l'estate: cosa ci aspetta a settembre

tagmaltempomario giuliacci

Previsioni del tempo Meteo Giuliacci: oggi fino a 37 gradi, poi cambia tutto

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: dove arrivano i temporali

Le previsioni di Giuliacci Meteo Giuliacci, torna l'estate: cosa ci aspetta a settembre

ti potrebbero interessare

3475x2019

Meteo Giuliacci: oggi fino a 37 gradi, poi cambia tutto

1280x853

Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: dove arrivano i temporali

3475x2019

Meteo Giuliacci, torna l'estate: cosa ci aspetta a settembre

1920x1250

Meteo Giuliacci, grandine e trombe d'aria: la data da cerchiare in rosso