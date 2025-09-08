Mario Giuliacci, maltempo in arrivo? Quando finisce l'estate settembrina

Il colonnello Mario Giuliacci su MeteoGiuliacci.it ha buone notizie per coloro che si stanno godendo le ferie a settembre. I cieli saranno sereni, con ventilazione debole, salvo una leggera brezza lungo le coste. L’afa aumenterà, soprattutto al Sud, ma le serate rimarranno piacevoli. L’alta pressione garantirà condizioni estive, proteggendo la penisola dalle perturbazioni atlantiche.

Le temperature saliranno ovunque: al Sud e nelle Isole Maggiori si avvicineranno ai 36/37°C, al Centro oscilleranno tra 29 e 32°C, mentre al Nord raggiungeranno i 28/30°C.Questa “estate settembrina” caratterizza il clima attuale, ma la sua durata è incerta. Secondo le previsioni, l’anticiclone potrebbe indebolirsi nella prossima settimana, con l’arrivo di correnti atlantiche che porteranno un calo delle temperature e maggiore instabilità, in particolare sulle regioni settentrionali e tirreniche. In sintesi, l’Italia vivrà ancora giorni di caldo estivo, ma l’autunno sembra avvicinarsi con i primi segnali di cambiamento climatico attesi a breve. Infatti, come sottolinea Giuliacci, "correnti atlantiche dovrebbero portare un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità specialmente sulle regioni settentrionali e tirreniche".