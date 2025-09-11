Almasri, scende in campo Bongiorno: sinistra e toghe rosse terrorizzate

Giusi Bartolozzi, indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero, ha trascorso la giornata successiva alla notizia dell’avviso di garanzia lavorando come di consueto al fianco del ministro della Giustizia Carlo Nordio, in via Arenula. Nessun segno di cedimento o panico: ha affrontato riunioni, telefonate e incontri con il suo tipico sorriso, rispondendo "top" a chi le chiedeva come stesse. Supportata dal suo entourage, si prepara a fronteggiare l’accusa, scegliendo come difensore Giulia Bongiorno, avvocata di spicco e presidente leghista della commissione giustizia al Senato, già impegnata nella difesa di altri membri del governo davanti al Tribunale dei ministri, tra cui Giorgia Meloni (la cui posizione è stata archiviata), Alfredo Mantovano, Matteo Piantedosi e lo stesso Nordio.