Padova, 55enne violentata da un romeno in stazione: violenza brutale

di Caterina Spinellivenerdì 12 settembre 2025
1' di lettura

Un cittadino romeno di 37 anni è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale. È accaduto a Padova dove la Polizia ferroviaria ha arrestato l'uomo. Quest'ultimo avrebbe violentato una donna italiana di 55 anni, di origini friulane. Il fatto è avvenuto la sera dell'1 settembre nei pressi dello scalo ferroviario. L'indagine è partita dalla querela presentata dalla vittima negli uffici della Polfer.

Stando al racconto della 55enne, la vittima si sarebbe recata a dormire in uno stabile abbandonato con due persone. Una di queste le avrebbe offerto delle pastiglie per poi abusare di lei. I poliziotti, dalla descrizione e dai dettagli forniti dalla donna, sono risaliti all'identità del sospettato e il 5 settembre lo hanno rintracciato all'interno dell'area ferroviaria. Il 37enne non è nuovo agli agenti. L'uomo ha precedenti penali per stupefacenti e reati contro il patrimonio commessi prevalentemente a Padova. È stato fermato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, poi convalidato dall'autorità giudiziaria con l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Solo poche settimane prima Padova è stata teatro di un'altra vicenda simile: nell’ex aeroporto militare Gino Allegri tre marocchini hanno minacciato, rapinato e violentato una 19enne che si trovava in compagnia del fidanzato. Subito dopo l’accaduto sul posto erano intervenuti i poliziotti della questura di Padova su segnalazione dei residenti della zona, che avevano sentito delle urla provenire da quell’area. 

tagpadovastazionepolfer

