Immigrazione, fermato l'aereo delle Ong: 100mila euro di multa

di Andrea Carrabinovenerdì 12 settembre 2025
Ansa

Centomila euro di multa per aver sorvolato il Mediterraneo in cerca di migranti in difficoltà: il 5 settembre 2025 il velivolo Colibri 2 di Pilotes Volontaires, partner di diverse ong, è stato fermato per 20 giorni dalle autorità italiane. E subito parte la lagna: "Questa procedura - spiega l'organizzazione dandone notizia -si inserisce in una tendenza preoccupante: la criminalizzazione sistematica degli attori civili impegnati nella ricerca e soccorso in mare. In soli pochi mesi, i nostri partner hanno visto le loro navi e i loro aerei bloccati e le loro missioni ostacolate da multe arbitrarie. Ogni fermo, ogni sanzione, si traduce concretamente in vite perse in mare. Con questa decisione, l'Italia prosegue la sua politica repressiva e compie un ulteriore passo nella volontà di tenere Ong e associazioni lontane dalle loro aree di operazione".

"La multa inflitta a Pilotes Volontaires - prosegue l'organizzazione - non ha nulla a che vedere con un presunto rispetto della legge: rappresenta invece un accanimento amministrativo con l'obiettivo politico di soffocare e far sparire le organizzazioni civili di soccorso nel Mediterraneo centrale, in particolare dopo l'adozione del decreto-legge Flussi. Eppure, i tribunali italiani, fino alla Corte costituzionale, hanno ricordato che qualsiasi decisione fondata su norme punitive e discriminatorie che eludono il diritto marittimo internazionale deve essere considerata illegale e illegittima. Il decreto legge Flussi, che impone tra l'altro di avvertire sistematicamente la cosiddetta 'guardia costiera' libica, ne è una perfetta illustrazione: è illegale, illegittimo e contrario ai diritti umani".

