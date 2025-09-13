Botte al musicista durante la processione

Ha riportato la rottura del naso e di alcuni denti, oltre al trauma psicologico. Sarebbero queste le condizioni di Vincenzo Minervini, 33 anni, musicista, mentre suonava a Molfetta con la banda per la festa patronale dedicata alla Madonna dei Martiri. La madre del giovane, riporta l’Ansa, ha sottolineato come Vincenzo sia «molto spaventato e ha paura anche a uscire di casa». L’aggressione, immortalata in un video diventato virale sui social, è stata compiuta da un uomo che con una gomitata ha colpito al viso Minervini che lavora in Abruzzo ed era tornato a Molfetta per la festa patronale. Si è trattato di «un gesto vile che non colpisce soltanto lui ma l’intera comunità perché ferisce chi contribuisce ad arricchire la nostra festa patronale», si legge in una nota del Comune in cui si ricorda che «la banda è simbolo di unità, di condivisione, di festa e chi ne fa parte porta con sé un messaggio di armonia e di bellezza».