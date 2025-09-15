Garlasco, l'ultima accusa a Stasi: "Pedina mossa dai mandanti reali"

Se la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco vive, da settimane, un momento di fiacca, per certo gli avvocati - sempre più mediatici - che animano il caso e difendono le parti non conoscono pause.

Ora è nuovamente il turno di Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio, ad oggi unico indagato nel nuovo filone d'indagine sull'assassinio di Chiara Poggi. E Lovati afferma che non tutta la verità sul delitto è emersa. Fin qua, nulla di nuovo. Se non fosse che Lovati alza il livello dello scontro, ora che la "pax" con l'unico condannato, Alberto Stasi, e il suo team di legali è sepolta da tempo.

"Alberto Stasi mente spudoratamente, non è complice ma una pedina manovrata dai mandanti reali", tuona Lovati. Nel dettaglio si riferisce alle ore immediatamente successive all'uccisione di Chiara, ore sulle quali ha ipotizzato l'esistenza di una sorta di regia occulta, capace di orchestrare nei dettagli il crimine. A suo avviso non si sarebbe trattato di un gesto improvvisato, ma di un’azione pianificata con cura, tanto da scegliere come data un periodo in cui il paese era quasi vuoto per le ferie estive. Un ulteriore elemento che, secondo Lovati, rafforzerebbe questa ipotesi è la mancanza di qualsiasi furto: "L'assenza di bottino o di oggetti mancanti, segno che qui non si tratta né di una rapina finita male né di un’azione dettata dall’ira improvvisa". Speculazioni, insomma. Manovre che possono essere lette in più modi.