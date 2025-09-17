Garlasco, bomba di Gianluigi Nuzzi: "Clamoroso! Ora vi è chiaro?"

Non sarebbe emersa "nessuna svolta" dall'attesissima consulenza effettuata attraverso la 'Bloodstain Pattern Analysis' disposta dalla Procura di Pavia nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi ed eseguita dal comandante del Ris di Cagliari, Andrea Berti. I risultati dell'esame sono stati depositati oggi. Non ci sarebbe, stando a quanto trapela, nulla che farebbe pensare a un secondo killer. Attraverso la BPA si studiano la forma, la dimensione, la posizione e la distribuzione delle macchie di sangue per ricostruire la dinamica del crimine.

Lo scorso 9 giugno, gli esperti dell'Arma si erano recati in via Pascoli, nella villetta del delitto, per ripetere l'esame con una tecnica già utilizzata nell'ambito delle indagini che hanno portato alla condanna definitiva a 16 anni di carcere di Alberto Stasi. La novità consisteva nell'utilizzo di laser, droni e scanner con la ricostruzione in 3D degli ambienti scenario del crimine. Gli investigatori si erano soffermarti, in particolare, sulla parete destra delle scale dove, in base alla consulenza dattiloscopica della Procura di Pavia, era stata repertata l'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio. Un esito contestato da altri studi commissionati dai legali di parte civili in rappresentanza della famiglia Poggi e dalla difesa di Sempio.