Ultima Generazione, "sciopero della fame a oltranza": Flotilla, l'ultima pagliacciata alla Camera

C'è chi va a Gaza in barca, restando giorni e giorni nelle acque europee perché le onde sono troppo alte o c'è qualche problema con il carburante, e chi invece opta per una soluzione un po' più comoda: restare a casa e digiunare. La fantasia dei proPal non ha confini e ora Ultima generazione lancia lo "sciopero della fame per Gaza".

Tre persone, Beatrice (32 anni), Alina (36 anni) e Serena (39 anni), sabato mattina si sono presentate alle 9.45 davanti alla Camera dei Deputati in piazza di Montecitorio con una richiesta precisa: "il Governo Meloni deve riconoscere ufficialmente il genocidio in corso in Palestina da parte di Israele e deve garantire protezione e ritorno in sicurezza per le persone italiane imbarcate nella Global Sumud Flotilla".