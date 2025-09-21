Libero logo
Brivio, Milena e Giorgia travolte e uccise da un furgone: chi c'era alla guida

di Maria Pia Petrarolidomenica 21 settembre 2025
Una passeggiata sul ciglio della strada, in direzione della festa di paese. Così sono morte Milena Marangon e Giorgia Cagliani, due ragazze di 21 anni residenti in zona e travolte da un furgone sabato sera a Brivio, piccolo centro in provincia di Lecco.

Le due giovani avevano appena lasciato l'auto nel parcheggio di una vicina palestra e stavano procedendo a piedi sulla strada provinciale in direzione del centro del paese dove era in coso la tradizionale, affollatissima festa di Brivio per ascoltare un concerto. Insieme a loro c'era anche una terza amica di 20 anni, quando si è verificata la tragedia che ha sconvolto una intera comunità: Milena e Giorgia sono state travolte da un furgone e uccise sul colpo. Illesa, fortunatamente, l'altra ragazza.

Alla guida del mezzo c'era un uomo di 34 anni, a quanto risulta di origini polacche, che è stato arrestato dopo i primi esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre era alla guida. Secondo il test, sarebbe risultato positivo alla cannabis.

Su cause e dinamica dell'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Merate (Lecco). Il mezzo investitore avrebbe forse cercato di evitare un altro mezzo, prima di finire contro una vettura e le ragazze, vicino all'intersezione con un'altra strada.

