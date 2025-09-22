Il tifoso della Roma è fermo al semaforo: lo pestano, video choc sui social

L'ennesimo episodio di violenza ha macchiato il derby di Serie A tra Lazio e Roma, giocato il 6 ottobre 2024 all'Olimpico e terminato 1-0 per i giallorossi grazie al gol di Dean Huijsen. Subito dopo il fischio finale, un tifoso romanista di circa 35 anni è stato aggredito da un gruppo di ultras laziali infuriati per la sconfitta.
L'incidente, avvenuto in zona Ponte Milvio – crocevia storico di tensioni tra le due tifoserie – è stato ripreso in un video virale che ha raccolto milioni di visualizzazioni su piattaforme come TikTok e X, scatenando polemiche nazionali.Le immagini mostrano il ragazzo fermo al semaforo con il suo scooter, indosso la maglia giallorossa che lo rende un bersaglio facile.
Un gruppetto di biancocelesti lo accerchia, lo strattona violentemente e lo colpisce con pugni e calci, facendolo cadere a terra. Per difendersi, la vittima è costretta a mollare il mezzo, che nel tentativo di rialzarlo urta un'auto ferma accanto, causandone graffi e danni per circa 500 euro. Il pestaggio dura secondi ma sembra eterno: solo l'intervento di altri tifosi laziali – non tutti mossi da odio – ferma gli aggressori, salvando il romanista da conseguenze peggiori. Soccorso dai carabinieri e dal 118, riporta solo contusioni e abrasioni lievi, dimesso sul posto.
Ponte Milvio: tifoso della #Roma aggredito mentre rientra a casa in scooter, indossando la maglia giallorossa— Radio Radio (@RadioRadioWeb) September 22, 2025
Un gruppo di ultras laziali lo ha colpito al semaforo. A fermare il pestaggio sarebbero stati altri tifosi della #Lazio presenti in zona
#LazioRoma - Commenti? pic.twitter.com/dsHc8ttBsr