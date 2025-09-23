Mario Giuliacci, il meteo: "Ogni giorno", settimana nera

I nubifragi che hanno colpito il Nord Italia mettendo in ginocchio intere aree di Piemonte, Liguria e Lombardia sono stati una sorta di avvertimento per tutto lo Stivale: l'estate è finita, per davvero. Adesso preparatevi all'autunno con tutto quello che la stagione comporta: pioggia, vento, perturbazioni e temperature in calo. In alcuni casi, soprattutto al Sud, cali talmente bruschi e violenti da diventare "crolli termici".

La conferma arriva dal meteorologo "guru" Mario Giuliacci e dagli esperti del suo sito meteogiuliacci.it , secondo i quali "questa settimana promette di regalarci sensazioni molto differenti rispetto a quella passata".

Addio coda dell'estate, insomma: "Pioverà praticamente tutti i giorni, e sono probabili nuovi episodi di maltempo intenso, con il rischio quindi di veri e propri nubifragi". Nelle prossime ore si prevedono nubifragi sul Nordest e al Centro, mentre "mercoledì 24 settembre, da nord a sud, l'ombrello tornerà utile in quasi tutta Italia".

Dopo l'attesa tregua di giovedì, venerdì il tempo peggiorerà nuovamente con altre piogge, a tratti anche intense, in gran parte d'Italia. Chi contava di regalarsi un ultimo weekend fuoriporta dovrà fare attenzione alla destinazione: il bel tempo per come l'abbiamo conosciuto negli ultimi due mesi, infatti, non ci sarà, più e le perturbazioni caratterizzeranno soprattutto quelle regioni del Centro-Sud fin qui baciate quasi sempre dal sole. Un consiglio: oltre all'ombrello tirate fuori cardigan e maglioncini leggeri, perché la colonnina scenderà di diversi gradi.