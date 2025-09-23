Simona Cinà, "nessuna traccia di droga": cosa emerge dall'autopsia

Alcol sì, ma nessuna traccia di droga: questo quanto sarebbe emerso dall'autopsia e dagli esami tossicologici su Simona Cinà, la pallavolista di 20 anni annegata in piscina la notte del 2 agosto durante una festa di laurea a Bagheria, vicino a Palermo. Pare avesse un tasso alcolemico alto nel sangue, ma non avrebbe assunto alcuna sostanza durante il party.

Si sta ancora cercando di capire, infatti, quale sia stata la causa della morte della giovane, trovata sul fondo della piscina intorno alle 4 di notte. Se dai test non è emersa nessuna traccia di droga, il test sull'alcol invece sarebbe risultato positivo con risultati sopra il limite. Uno dei partecipanti alla festa la notò e si tuffò insieme a un amico per prenderla e portarla fuori dall'acqua. A quel punto scattò l'allarme.