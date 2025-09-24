Pro-Pal, se anche il Vaticano sminuisce gli assalti alle stazioni

Una cosa da tenere a mente: se decidete di partecipare a una manifestazione chiamata “Blocchiamo tutto” è altamente probabile che al culmine dell’evento i vostri compagni di scorribande cerchino effettivamente di “bloccare tutto”. Operazione che, di norma, avviene con le buone o con le cattive. Il riferimento è ovviamente a quanto successo lunedì, nel corso delle decine di manifestazioni organizzate dalla cordata di sigle che sostiene la liberazione della Palestina “dal fiume al mare” (cioè la cancellazione di Israele) terminate con l’assalto alla Stazione Centrale di Milano e il ferimento di decine di poliziotti. Autostrade invase, porti fermati, città nel caos e treni in tilt. Azioni che sono state condannate a fatica dai partiti di opposizione, con la significativa esclusione della Federazione dei Verdi e della Sinistra, che neanche si è degnata di prendere le distanze dei “signori” che a volto coperto hanno dato il via alla guerriglia urbana. Per quanto riguarda i quotidiani: la linea dominante tra i commentatori di sinistra (Repubblica e dintorni) è la seguente: è stato un evento di popolo bellissimo, rovinato da qualche violento. E la cosa che più impressiona è che su queste posizioni si trovi perfino L’Osservatore Romano, organo di stampa del Vaticano.

In un editoriale pubblicato ieri pomeriggio il gazzettino della Santa Sede ci comunica che: «Ridurre tutto alle isolate manifestazioni di violenza che pur ci sono state non renderebbe giustizia a una mobilitazione che ha attraversato l'intera penisola e farebbe il gioco di chi non vede l'ora di sorvolare sulle molte iniziative che hanno portato tanti a voler far sentire la propria voce». In sintesi, non dobbiamo soffermarci sul fatto che a Milano siano avvenuti scontri in mezzo alle famiglie, agli anziani, ai pendolari o sul fatto che in questo delirio potesse tranquillamente scapparci il morto. Con quello che sta succedendo a Gaza, bisogna passare oltre. Un pensiero che si può tranquillamente tradurre in “il fine giustifica i mezzi”. Posizione curiosa per L’Osservatore Romano.