Meteo, Mario Giuliacci: tempesta e diluvio nel weekend, dove restare in casa

Weekend da incubo in Italia: come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, già domani, sabato 27 settembre, avremo pioggia e temporali sulle regioni del Nord-Ovest e su alcune zone del Sud come Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio, poi, il maltempo si sposterà anche sulle regioni del Nord-Est, e a seguire su Marche e Abruzzo.

E non andrà meglio domenica 28 settembre, quando il ciclone si sposterà sulle regioni centrali e in particolare su quelle adriatiche favorendo anche la discesa di venti freddi. In calo anche le temperature, che saranno quelle tipiche dell’autunno soprattutto al Nord e al Centro. Condizioni più tranquille, invece, nelle regioni affacciate sul Mar Adriatico. Il maltempo, poi, proseguirà la settimana prossima.