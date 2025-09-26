Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Meteo, Mario Giuliacci: tempesta e diluvio nel weekend, dove restare in casa

di
Libero logo
venerdì 26 settembre 2025
Meteo, Mario Giuliacci: tempesta e diluvio nel weekend, dove restare in casa

(Pixabay)

2' di lettura

Weekend da incubo in Italia: come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, già domani, sabato 27 settembre, avremo pioggia e temporali sulle regioni del Nord-Ovest e su alcune zone del Sud come Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio, poi, il maltempo si sposterà anche sulle regioni del Nord-Est, e a seguire su Marche e Abruzzo. 

E non andrà meglio domenica 28 settembre, quando il ciclone si sposterà sulle regioni centrali e in particolare su quelle adriatiche favorendo anche la discesa di venti freddi. In calo anche le temperature, che saranno quelle tipiche dell’autunno soprattutto al Nord e al Centro. Condizioni più tranquille, invece, nelle regioni affacciate sul Mar Adriatico. Il maltempo, poi, proseguirà la settimana prossima.

Meteo, Mario Giuliacci: weekend da incubo, cicloni e fenomeni estremi

Il vero autunno è alle porte. La riprova? Le previsioni per il prossimo fine settimana. Il vortice ciclonico...

Se una piccola tregua, con un accenno di stabilità atmosferica, è attesa nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 settembre, successivamente, tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, l'Italia potrebbe essere travolta da un nuovo ciclone proveniente dal Nord-Est dell’Europa. Ciclone che si concentrerà in particolare sulle regioni nord-orientali del Paese per poi spostarsi lungo tutto il versante adriatico centrale. Ad accompagnare la nuova ondata di maltempo saranno venti freddi di origine russa.

A partire da venerdì 3 ottobre, inoltre, al freddo ciclone si aggiungerà un nuovo fronte perturbato di origine atlantica. A quel punto le due depressioni presenti sulla penisola potrebbero unirsi in un’unica circolazione ciclonica con due minimi, uno sulle regioni nord-orientali e l’altro su quelle del Nord-Ovest. Il tutto provocherà freddo e maltempo. Un assaggio di inverno, insomma. 

Indigesti ribaltoni Meteo, Mario Giuliacci: weekend da incubo, cicloni e fenomeni estremi

Meteo Meteo, la formazione della tempesta tropicale Humberto nell'Oceano Atlantico

Prepararsi al peggio Mario Giuliacci, il meteo: "Ogni giorno", settimana nera

tag
meteo
mario giuliacci

Indigesti ribaltoni Meteo, Mario Giuliacci: weekend da incubo, cicloni e fenomeni estremi

Meteo Meteo, la formazione della tempesta tropicale Humberto nell'Oceano Atlantico

Prepararsi al peggio Mario Giuliacci, il meteo: "Ogni giorno", settimana nera

ti potrebbero interessare

896x535

Meteo, Mario Giuliacci: weekend da incubo, cicloni e fenomeni estremi

Redazione
960x540

Meteo, la formazione della tempesta tropicale Humberto nell'Oceano Atlantico

896x535

Mario Giuliacci, il meteo: "Ogni giorno", settimana nera

Redazione
7088x4741

Mario Giuliacci, il meteo: arriva l'autunno, chi si salva dai nubifragi

Redazione