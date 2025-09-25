Libero logo
Meteo, Mario Giuliacci: weekend da incubo, cicloni e fenomeni estremi

di
giovedì 25 settembre 2025
Meteo, Mario Giuliacci: weekend da incubo, cicloni e fenomeni estremi

(Libero)

Il vero autunno è alle porte. La riprova? Le previsioni per il prossimo fine settimana. Il vortice ciclonico che ha coinvolto il nostro paese in questi giorni si sposterà verso le regioni meridionali e nel fine settimana continueremo ad assistere a tanta pioggia. Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci, nella giornata di sabato 27 settembre sono previste piogge sulle regioni adriatiche da nord a sud e su quelle del Centro-Sud. 

Non sono esclusi fenomeni anche molto intensi con possibili disagi. Occhi puntati su Romagna, Marche e Abruzzo. Per quanto riguarda il Nord-Ovest e nelle regioni tirreniche avremo invece un deciso miglioramento. Le zone più colpite nei giorni passati, come Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio, potranno infatti godere di cieli poco nuvolosi.

Nella giornata di domenica 28 settembre il maltempo si spingerà ancora più a Sud, sempre sul versante adriatico e su tutto il Meridione. Su Marche, Abruzzo e Gargano avremo fenomeni intensi. Per quanto riguarda il Nord avremo un netto miglioramento. Miglioramente che non coinvolgerà la Romagna. Qui continuerà a prevalere l'instabilità.

Mario Giuliacci, il meteo: "Ogni giorno", settimana nera

I nubifragi che hanno colpito il Nord Italia mettendo in ginocchio intere aree di Piemonte, Liguria e Lombardia sono sta...

A tutto questo si aggiunge il calo delle temperature. Soprattutto sulle regioni adriatiche dove le massime si aggireranno sui 20-22°C. Sulle regioni settentrionali le temperature saranno leggermente più miti.

Qui le previsioni dettagliate del team di Mario Giuliacci

