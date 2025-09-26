Garlasco, "20-30 e il gip archivia": un clamoroso errore nel pizzino

A Garlasco si muove qualcosa. E anche di grosso. La perquisizione di questa mattina all'alba e soprattutto un pm come Venditti finito sotto indagine di fatto potrebbe cambiare e di parecchio il quadro per Andrea Sempio. A questo punto le certezze sono due: la prima è che la procura vuole vederci chiaro sull'archiviazione di Sempio subito dopo la prima volta che era entrato nel registo degli indagati. Il secondo punto è che gli investigatori sono alla affannosa ricerca di un punto di svolta che possa riscrivere il caso della morte di Chiara Poggi.

E in questo quadro, nelle perquisizioni avvenute a casa dei Sempio questa mattina, ha un ruolo non da poco il biglietto ritrovato dagli inquirenti: "20-30 gip archivia". Siamo nei primi giorni di febbraio del 2017 ma quel pizzino, come spiega ilCorriere, porta la data del 2016 e per gli inquirenti si tratterebbe di un errore di chi ha scritto. Un elemento questo da non sottovalutare e che andrà vagliato con precisione nei prossimi giorni.