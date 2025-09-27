Garlasco, la madre di Andrea Sempio sbrocca a Quarto Grado: "Mi fa schifo!"

E ancora, sul rapporto col pm aggiunge: "Possiamo dire una cosa sia io che mio marito l'abbiamo visto una volta sola a Pavia quando siamo stati chiamati nel 2017 e basta, non lo conosciamo personalmente e nessuno della famiglia Sempio ha mai dato una lira al dottor Venditti. Quindi anche tutte le accuse che vengono fatte contro di lui per quanto riguarda la famiglia Sempio sono delle emerite schifezze", picchia durissimo.

Ipotesi che fanno sbottare Daniela Ferrari , madre di Andrea Sempio, che ha dato sfogo a tutta la sua rabbia e frustrazione durante Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4, la puntata è quella di venerdì 26 settembre. " Avevamo bisogno di utilizzare denaro contante per pagare gli avvocati ", premette la Ferrari. Anche se "io personalmente non sono mai andata a pagare nessun avvocato, questo dovreste chiederlo a mio marito".

Il nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Garlasco aperto a Brescia sull’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti , ha del clamoroso. L'ex pm è nel mirino per corruzione: l'ipotesi investigativa è che abbia ricevuto denaro dalla famiglia di Andrea Sempio , nel 2017, affinché archiviasse Sempio stesso quando fu indagato la prima volta nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi .

"Sono stanca di sentire tutto quello che viene detto adesso - ha aggiunto -. Mi fa schifo che delle intercettazioni di una famiglia che sta parlando dei cavoli suoi in macchina vengano rese pubbliche. Non ce la facciamo più e questa accusa che anche oggi ci viene fatta d'aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verrà smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora", rimarca la Ferrari.

Quando le viene chiesto se sia stato proprio il marito a consegnare materialmente le buste, replica che non intende rispondere "perché ho già risposto ai carabinieri oggi e non vedo perché devo venire a ridirlo in televisione".

E ancora: "Io non devo chiarirlo a tutti gli italiani, io devo chiarirlo con i carabinieri e con la Procura. Quando la Procura me lo chiederà direttamente, lo chiarirò a loro. Ma perché io devo venirmi a giustificare con tutti gli italiani di quello che fa la mia famiglia, di quello che stiamo facendo? Siamo veramente stufi. Devono farla finita tutti con questa cosa. Non possiamo ogni giorno essere in televisione con un'accusa diversa e tutte le volte senza avere una prova sicura", aggiunge la madre di Andrea Sempio, attualmente unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Garlasco.

"Siamo veramente stanchi che ogni due giorni c'è una svolta. Sono state fatte tante di quelle svolte che ormai non sono più svolte: siamo in una spirale e basta", conclude Daniela Ferrari.