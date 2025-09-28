Caivano, proiettile a don Patriciello durante la messa: "Raccapricciante"

Si aggiunge un nuovo capitolo alla lunga serie di intimidazioni nei confronti di don Maurizio Patriciello, prete simbolo della lotta alla criminalità organizzata nella Terra dei Fuochi e da tempo sotto scorta. L’ultimo episodio — inquietante — è avvenuto durante la celebrazione domenicale nella parrocchia di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano: un fedele in fila per la comunione si è avvicinato al sacerdote e gli ha consegnato un contenuto inaspettato — un proiettile — prima di dileguarsi rapidamente.
La descrizione arriva da chi ha assistito alla scena: la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Pina Castiello, presente alla Messa, ha riferito: “È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza”. Secondo il suo racconto, “confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. L’autore dell’azione è stato definito da Castiello come “un esponente della criminalità locale”. Secondo alcune fonti, l’uomo potrebbe avere problemi psichiatrici; è stato portato in caserma per accertamenti.
La reazione delle forze dell’ordine è stata tempestiva: l’uomo è stato bloccato dagli agenti della scorta di don Patriciello e dai carabinieri impegnati nel servizio di vigilanza. Il bossolo calibro 9×21 contenuto nel fazzoletto è stato identificato come uno simile — o forse lo stesso — a quelli esplosi nella serata precedente, durante una “stesa” compiuta da una decina di persone a bordo di sette-otto scooter che hanno sparato nel rione, sfrecciando ad alta velocità tra le strade.
Da parte sua, Castiello ha dichiarato: “Ho avvertito dell’accaduto il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e soprattutto il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Non ci faremo spaventare, non arretreremo di un millimetro nell’affermazione della legalità e nella lotta senza quartiere alla camorra!”.
Il nuovo episodio non può essere separato dall’altro grave fatto accaduto soltanto poche ore prima, il sabato, quando nel rione Parco Verde di Caivano, una doppia “stesa” — ovvero un passaggio veloce di motociclisti che sparano in strada — ha seminato paura tra i residenti. Secondo le ricostruzioni, una decina di persone su sei o sette scooter hanno attraversato varie vie del quartiere, esplodendo colpi d’arma da fuoco. Sul luogo sono stati rinvenuti almeno otto bossoli sull’asse di viale Margherita, nei pressi dell’incrocio con via dei Tulipani, nei pressi del blocco B.