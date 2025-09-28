Caivano, proiettile a don Patriciello durante la messa: "Raccapricciante"

Si aggiunge un nuovo capitolo alla lunga serie di intimidazioni nei confronti di don Maurizio Patriciello, prete simbolo della lotta alla criminalità organizzata nella Terra dei Fuochi e da tempo sotto scorta. L’ultimo episodio — inquietante — è avvenuto durante la celebrazione domenicale nella parrocchia di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano: un fedele in fila per la comunione si è avvicinato al sacerdote e gli ha consegnato un contenuto inaspettato — un proiettile — prima di dileguarsi rapidamente.

La descrizione arriva da chi ha assistito alla scena: la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Pina Castiello, presente alla Messa, ha riferito: “È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza”. Secondo il suo racconto, “confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. L’autore dell’azione è stato definito da Castiello come “un esponente della criminalità locale”. Secondo alcune fonti, l’uomo potrebbe avere problemi psichiatrici; è stato portato in caserma per accertamenti.

La reazione delle forze dell’ordine è stata tempestiva: l’uomo è stato bloccato dagli agenti della scorta di don Patriciello e dai carabinieri impegnati nel servizio di vigilanza. Il bossolo calibro 9×21 contenuto nel fazzoletto è stato identificato come uno simile — o forse lo stesso — a quelli esplosi nella serata precedente, durante una “stesa” compiuta da una decina di persone a bordo di sette-otto scooter che hanno sparato nel rione, sfrecciando ad alta velocità tra le strade.