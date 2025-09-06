Meloni, "Modello Caivano" anche al Quarticciolo: guerra al degrado di Gualtieri e Pd

Con Mantovano al Quarticciolo ci sarà ​il Commissario straordinario Fabio Ciciliano. I due parteciperanno a una riunione operativa per fare il punto sugli interventi previsti nel piano, definiti insieme all’amministrazione comunale di Roma. ​L’incontro si terrà nella Parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. E al termine della riunione ci sarà un punto stampa. Un progetto che riempie di orgoglio il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli: “Nonostante la volontà del governo di risanare e riqualificare il quartiere una minoranza di persone che vive lì è nell’illegalità detta legge - ha commentato -. I cittadini hanno dato la maggioranza dei consensi a FdI e al centrodestra nel 2022 proprio a rappresentare la domanda disperata di sicurezza e legalità. Vogliono vivere in un quartiere normale, dove non vi siano zone interdette, non esistano occupazioni abusive. Dove non ci sia il degrado palpabile a ogni ora del giorno e della notte, venga debellato il circuito dello spaccio di droga da parte di pusher immigrati in sodalizio con i capi clan, siano garantiti i diritti fondamentali della persona e specialmente dei più onesti e fragili. Nessuna azione di riqualificazione può prescindere dal ritorno alla legalità di cui il governo nazionale sarà garante”.