Meloni, "Modello Caivano" anche al Quarticciolo: guerra al degrado di Gualtieri e Pd

Modello Caivano al Quarticciolo, il quartiere periferico di Roma nella zona Casilina. Una zona che appare fuori controllo ormai da anni, tra violenze e spaccio. Adesso il governo Meloni intende intervenire proprio come fatto nel comune in provincia di Napoli. Il tutto a pochi giorni dallo stupro di una 60enne da parte di un gambiano e dall’aggressione alla troupe di Fuori dal coro di Mario Giordano. Già martedì 9 settembre è prevista la visita istituzionale del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel quartiere Quarticciolo.
“L’iniziativa – si legge in una nota di Palazzo Chigi – si inserisce nell’ambito delle attività di coordinamento e attuazione del 'Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale'. Si tratta del cosiddetto Piano straordinario periferie, varato dal Governo Meloni, che vede coinvolti otto comuni. Un progetto per una spesa complessiva, nel triennio 2025-2027, di 224,5 milioni di euro".
Con Mantovano al Quarticciolo ci sarà il Commissario straordinario Fabio Ciciliano. I due parteciperanno a una riunione operativa per fare il punto sugli interventi previsti nel piano, definiti insieme all’amministrazione comunale di Roma. L’incontro si terrà nella Parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. E al termine della riunione ci sarà un punto stampa. Un progetto che riempie di orgoglio il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli: “Nonostante la volontà del governo di risanare e riqualificare il quartiere una minoranza di persone che vive lì è nell’illegalità detta legge - ha commentato -. I cittadini hanno dato la maggioranza dei consensi a FdI e al centrodestra nel 2022 proprio a rappresentare la domanda disperata di sicurezza e legalità. Vogliono vivere in un quartiere normale, dove non vi siano zone interdette, non esistano occupazioni abusive. Dove non ci sia il degrado palpabile a ogni ora del giorno e della notte, venga debellato il circuito dello spaccio di droga da parte di pusher immigrati in sodalizio con i capi clan, siano garantiti i diritti fondamentali della persona e specialmente dei più onesti e fragili. Nessuna azione di riqualificazione può prescindere dal ritorno alla legalità di cui il governo nazionale sarà garante”.