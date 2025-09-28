Flotilla, "il rischio ora è troppo grande": chi lascia la missione

"Sono a Creta, in un porticciolo vicino Lerapetra, tornerò in Italia. Devo portare avanti l’altra missione umanitaria che svolgo in Ucraina e poi mi organizzerò per una nuova missione per Gaza": il fotoreporter fiorentino Niccolò Celesti ha deciso di lasciare la Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria che si sta dirigendo verso la Striscia per portare aiuti alla popolazione. Nei giorni scorsi è arrivato un appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha invitato gli attivisti a tornare indietro e a non forzare il blocco di Israele per evitare conseguenze gravi, con la garanzia della mediazione del Patriarcato Latino per far arrivare gli aiuti a Gaza. La Flotilla, però, ha rifiutato.

Diversa la posizione di Celesti, che al Corriere della Sera ha detto di aver interrotto la missione "perché non ero più allineato alle idee del comitato direttivo, si erano create troppe divergenze. Non sono l’unico ad essere uscito, molti la pensano come me e sono venuti via, ciò non vuol dire che non credo nella missione, anzi vorrei ancora essere a bordo ma ho fatto un passo indietro proprio per non creare tensioni all’interno del gruppo. È stato come abbandonare una montagna a pochi passi dalla vetta, è stata una scelta sofferta e ponderata per giorni".