Così la nuova Italia nacque dalla sua catastrofe

È anche una questione terminologica. Quando si parla dell’8 Settembre, l’8 settembre 1943, la prima parola che viene in mente è “armistizio”. Ma per l’Italia quello siglato sotto un tendone di Cassibile, frazione di Siracusa, con gli Alleati, non fu tale. Fu una capitolazione, una resa incondizionata vista la «soverchiante potenza avversaria», come da proclama di Pietro Badoglio, che dal 25 luglio aveva preso il posto di Benito Mussolini alla guida del governo italiano. “Armistizio”, pur nella situazione di una Nazione allo sbando, ha un altro suono: presuppone una trattativa, un accordo, tra due belligeranti. Così non fu all’ombra di un uliveto siciliano, dove il generale italiano Giuseppe Castellano fu costretto ad accettare le durissime condizioni anglo-americane.

È questo il primo elemento che colpisce nel volume La resa, la fuga, la patria. 9 settembre 1943. Una storia italiana, curato dallo storico Marco Patricelli per Solferino (pag. 316, euro 19,90). Quella formula lessicale neutra, quasi tecnica, è solo una delle tante ambiguità che fanno da sfondo a un avvenimento cruciale per l’Italia e che il curatore e gli altri specialisti e storici che hanno contribuito al volume – Ernesto Galli della Loggia, Lutz Klinkhammer, Anna Longo, Aldo A. Mola, Roberto Olla, Francesco Perfetti e Luciano Zani – hanno il merito di portare alla luce.